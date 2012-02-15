             Профилактика суицидального риска

По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со стороны учителей, одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия окружающих. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни дети. Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания родителей, индивидуальные психологические особенности обучающегося, внутриличностный конфликт... Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. Данный раздел даст Вам представление о работе с детьми с суицидальными проявлениями. 



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Система работы по профилактике суицида в ОУ
Система работы.zip
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Тематическое планирование по профилактике суицидального риска в ОУ
Тематический план.docx
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Индивидуальная карта психологического сопровождения учащихся, требующих индивидуального психолого – педагогического подхода.
Карта суицид.pdf
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Текст для предотвращения самоубийства.
Что Вы скажете человеку на крыше?
Что Вы скажете человеку на крыше.doc
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Диагностика

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Выявление суицидального риска у детей
(А.А. Кучер, В.П. Костюкевич)
Суицид диагностика.docx
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Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)
Суицид опросник.docx
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Тест Г. Айзенка и методика экспресс-диагностики
характерологических особенностей личности Т.В. Матолина
Опросник Айзенка.zip
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ТЕСТ- “НСВ 10”
НСВ-10.zip
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МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В.ЗУНГА (адаптация Т. И. Балашовой)
Зунге.zip
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Работа с педагогическим коллективом

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Требования к проведению беседы с подростком, размышляющим о суициде.
Требования к проведению беседы с подрост
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Презентация "Агрессия, жестокость и суицид в детском мире"
Агрессия, жестокость и суицид.ppt.pps
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Буклет "Подростковый суицид"
Буклет Суицид 2.doc
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Презентация "Диагностика и профилактика девиаций"
Диагностика и профилактика девиаций.ppt.
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Депрессия.doc
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Консультация для педагогов
на тему: «Классификация суицидальных проявлений»
Как работать с суицидальными детьми и по
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Методические рекомендации по профилактике суицида
Мет. рек. по профилактике суицида.doc
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Методика избавления от стресса.
Профилактика стресса педагогов.
Методика избавления от стресса.doc
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Презентация "Мы выбираем жизнь!"
Мы выбираем жизнь.ppt.pps
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Последствия семейного насилия для ребенка
Насилие.doc
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Отрицательные и негативные эмоции. В помощь классному руководителю.
Негативные и отрицательные эмоции В помо
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Консультация для педагогов на тему:
«Возрастные особенности суицидального поведения детей и подростков»
Особенности суицидального поведения дете
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Рекомендации по работе с инертными детьми
Памятка по работе с инертными детьми.doc
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Рекомендации учителю при работе с детьми со слабой нервной системой
Памятка работы с детьми со слабой нервно
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Выступление на педагогическом совете школы
на тему:"Агрессивный ребенок"
Педагогам о агрессии детей.doc
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Доклад на педагогическом совете школы на тему
"Аддикватное поведение"
Педагогам о аддикватном поведении.doc
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Педагогам о гиперактивности детей.doc
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Выступление на методическом объединении школы на тему
"Гиперподвижность обучающихся"
Педагогам о гиперподвижности.doc
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Советы педагогам школы на тему:
«Общение педагога с обучающимся с суицидальным поведением»
Педагогам о общении с суицидальными деть
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Лекция для педагогов
на тему: «Причины суицидов»
Педагогам о причине суицидов.doc
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Выступление на педагогическом совете школы
на тему: "Тревожные дети"
Педагогам о тревожных детях.doc
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Презентация "Суицид"
Педагогам Суицид.ppt.pps
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Правила работы с тревожными детьми.doc
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Презентация "Суицид, психические травмы. Ведение переговоров с потенциальным самоубийцей"
Как предотвратить самоубийство.ppt.pps
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Признаки Поведенческие.doc
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Признаки Ситуационные.doc
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Признаки Словесные.doc
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Доклад на педагогическом совете школы
на тему: «Насилие в отношении детей»
Проблема насилия в отношении детей .doc
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Профилактика суицидов среди школьников
Профилактика суицида в ОУ.docx
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Профилактика суицида в пубертате.doc
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Консультация для педагогов на тему:
«Профилактика суицида и суицидальных попыток у обучающихся».
Профилактика суицида и суицидальных проя
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Рекомендации педагогам при работе с тревожными детьми
Работа с тревожными детьми.doc
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О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков.
Критерии выявления несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению.
Работа с учителями.doc
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Рекомендации педагогам и родителям в случае, если у ребенка замечена
склонность к самоубийству.
Рекомендации род., учителям.doc
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Снимаем напряжение.doc
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Советы классному руководителю.docx
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Первая помощь в стрессовой ситуации
Стрессовые ситуации.doc
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Презентация "Суицид как форма девиантного поведения"
Суицид как форма девиантного поведения.p
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Презентация "Факторы суицидального риска"
Факторы суицидального риска.ppt.pps
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Факторы.doc
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Характерные черты личности суицидента.
Типология суицидального поведения.
Характерные черты суицидента.doc
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Что Вы можете рекомендовать родителям
Что педагоги могут рекомендовать родител
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Эмоциональное здоровье ребенка.doc
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Эмоциональные проблемы детей.
Эти проблемы переживаются в детском возрасте, но иногда переходят во взрослую жизнь.
Эмоциональные проблемы детей (ярлыки).do
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Описание психокоррекционной работы
по методу символдрамы и в технике игровой психотерапии
Если ребенок не хочет жить.doc
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Работа с родителями

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Общешкольное родительское собрание "Шаг навстречу"
Родительское собрание Шаг навстречу.zip
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Консультация для родителей
Гнев ребенка.doc
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Драка ребенка.doc
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Памятка для родителей
Если ребенок впервые ушел из дома.doc
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Избавляем детей от агрессии.doc
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Тема : «Что мне снег, что мне зной, когда близкие со мной…..!!!»
Консультация для родителей Суицид.doc
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Как вести себя в конфликте с ребенком
Конфликты.doc
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Нарушения процесса воспитания в семье.do
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О наказаниях.ppt.pps
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Поведение в конфликтной ситуации.doc
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Предупреждаем детскую агрессию.doc
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Беседа с родителями на тему: «Преодолеваем агрессию у детей»
Преодолеваем агрессию у ребенка.doc
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Лекция для родителей
Причины детской агрессии.doc
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Лекция
Трудности подростка.doc
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Конспект родительского собрания по теме: "Подростковый суицид"
Род. собрание Суицид.doc
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Родительское собрание: "Суицид — геройство или слабость" .
Род. собрание Суицид-геройство или слабо
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Выступление на родительском собрании
на тему: “Родительская любовь”
Родительская любовь.doc
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Беседа
Родителям и педагогам о школьных страхах
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Консультация
Родителям о агрессии детей.doc
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Родителям о детской агрессии.ppt.pps
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Советы
Родителям о детской обиде.doc
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Лекция родителям на тему:
«Профилактика агрессии и жестокости в семье.
Профилактика агрессивности ребенка”.
Родителям о жестокости и агрессии.doc
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Советы
Родителям о наказаниях детей.doc
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Снижаем агрессивность у детей.doc
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Консультация
Суициды.doc
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Что такое агрессия.doc
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Работа с учащимися

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План мероприятий педагога-психолога Огановой В.В. в ГБС(К)ОУ школе
№ 29 г. Усть-Лабинска
10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.
Девиз дня: « Скажи жизни - ДА!»
Акция Скажи.doc
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Что такое суицид и суицидальная попытка, как распознавать признаки надвигающейся опасности и что нужно делать, чтобы не испугаться и суметь помочь другу или просто знакомому сверстнику отыскать способ выхода из кризиса, именно выхода, а не ухода?
Беседа с учащимися.docx
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Всегда ли мы поступаем правильно.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Почему трудно признавать свою вину.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Обучающимся о чувствах.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Детские жалобы.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Обучающимся о чувстве стыда.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Избавляемся от гнева.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Учимся говорить о поступках.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Учимся справляться с протестом.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Учимся справляться с обидой.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Когда опасен гнев.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Коррекция самооценки.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Мама твой защитник.doc
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Можно ли научиться управлять собой.docx
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Психокоррекционное занятие с группой обучающихся с суицидальными и агрессивными проявлениями
Можно ли справиться со злом.doc
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Психокоррекционное занятие "Как избавиться от стресса"
Психокоррекционное занятие Добрые дела.d
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Психокоррекционное занятие «Развитие терпимости и чувства сопереживания в отношениях к окружающим».»
Развитие терпимости.doc
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Психокоррекционное занятие "Как избавиться от стресса"
Психокоррекционное занятие Как избавитьс
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Психокоррекционное занятие
Развитие эмоциональной сферы.doc
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Психокоррекционное занятие "Как спорить"
Психокоррекционное занятие Как спорить.d
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Психокоррекционное занятие "Мой гнев"
Психокоррекционное занятие Мой гнев.doc
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Психокоррекционное занятие "Мысли, чувства, поведение"
Психокоррекционное занятие Мысли, чувств
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Психокоррекционное занятие на снятие эмоционального напряжения
Психокоррекционное занятие на снятие эмо
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Психокоррекционное занятие "Обидное слово"
Психокоррекционное занятие Обидное слово
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Психокоррекционное занятие "Опасные ситуации"
Психокоррекционное занятие Опасные ситуа
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Психокоррекционное занятие "Сочувствие"
Психокоррекционное занятие Сочувствие .d
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Психокоррекционное занятие "Что такое толерантность"
Психокоррекционное занятие Что такое тол
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Психокоррекционное занятие "Что делать с гневом"
Психокоррекционное занятие Что делать с
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Психокоррекционное занятие "Я могу собой гордиться"
Психокоррекционное занятие Я могу собой
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Психокоррекционное занятие "Я ушел в свою обиду"
Психокоррекционное занятие Я ушел в свою
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Психокоррекционное занятие "Что значит быть агрессивным"
Психокоррекционное занятие Что значит бы
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Психокоррекционное занятие "Спор не ссора"
Психокоррекционное занятие Спор не ссора
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Психокоррекционное занятие "Трудные ситуации могут научить меня"
Психокоррекционное занятие Трудные ситуа
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Занятие № 1 с обучающимися с проявлениями агрессивного поведения
Занятие с обучающимися на коррекцию пове
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Занятие № 2 с обучающимися с проявлениями агрессивного поведения
Занятие с обучающимися на коррекцию пове
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Занятие № 3 с обучающимися с проявлениями агрессивного поведения
Занятие с обучающимися на коррекцию пове
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Занятие с подростками "Путь к успеху"
Занятие с подросткам 1.docx
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Занятие с подростками "Духовный мир человека"
Занятие с подростками 2.docx
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Занятие с подростками "Прекрасное далеко"
Занятие с подростками 3.docx
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Занятие с подростками "Смысл жизни"
Занятие с подростками 4.docx
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Релаксационное занятие.doc
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Релаксационное занятие 2.doc
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Релаксационное занятие 3.doc
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Релаксация.doc
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Релаксация 2.doc
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Релаксация 3.doc
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Релаксация 4.doc
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Тренинг Взаимоотношения с друзьями.doc
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Тренинг Дружба.doc
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Тренинг Гнев.doc
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Тренинг на снятие эмоционального напряжения
Тренинг на снятие эмоционального напряже
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Тренинг Я управляю стрессом.doc
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Тренинг Уходи злость.doc
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Тренинг Трудные ситуации.doc
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Тренинг Причины конфликтов.doc
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Тренинг Обида.doc
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Тренинг на формирование положительной самооценки
Тренинг на формирование положительной са
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Игры на коррекцию агрессивного поведения
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Игры на коррекцию тревожности.doc
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Стендовый материал
Мудрые советы.doc
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Стендовый материал
Советы девушкам.doc
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Стендовый материал
Обида.doc
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Стендовый материал
Стресс.doc
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Если твоему другу плохо
Памятка подростку.docx
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Беседа
Обучающимся о любви к окружающим.doc
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Профилактическая беседа при суициде.docx
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Вроно Е.М. "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОУБИЙСТВА ПОДРОСТКОВ"
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Предотвращение самоубийства.doc
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